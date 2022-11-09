Женщина попала в больницу из-за упавшей на голову витрины магазина в Москве

В Москве 56-летняя женщина попала в больницу из-за упавшей на голову витрины магазина. Об этом сообщил источник «Известий» 9 ноября.

Инцидент произошел утром 8 ноября, когда женщина шла мимо продуктового магазина по улице Садовой-Кудринской. В результате падения витрины женщина получила травму и попала в больницу.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку.

В начале октября в Москве плитка рухнула на голову мужчины в переходе на Большой Сухаревской площади. Пострадавшего госпитализировали на скорой помощи. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.