Сбившего ребенка в Новосибирской области депутата отстранили от работы

Суд отстранил от должности депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего ребенка. Об этом 9 ноября сообщила прокуратура Новосибирской области.

«По требованию Татарской межрайонной прокуратуры от должности депутата совета депутатов отстранен фигурант ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребенок. Суд в среду рассмотрел ходатайство следователя и, выслушав заключение прокуратуры, принял решение о его удовлетворении и отстранении указанного лица от должности депутата», — сообщили в ведомстве.

Мера пресечения в виде запрета определенных действий и о временном отстранении от должности выбрана в связи с возбуждением уголовного дела по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

30 октября Мамонтов сбил маленького ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи. Врачи оценили состояние пострадавшего мальчика как стабильно тяжелое. Некоторое время он находился в реанимации Татарской центральной районной больницы. Позднее его доставили в ОКБ в Новосибирске вертолетом санавиации.

Как рассказала «Известиям» мама шестилетнего Руслана Черномурая, ребенок выбежал на улицу, чтобы найти сбежавшую из дома кошку, а вернулся в крови. Буквально через полторы минуты приехала скорая помощь, и ребенка доставили в больницу.

Депутата уже признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП».

31 октября руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юлия Швец сообщила о том, что Мамонтова исключат из партии. Она считает, что того, кто сбил ребенка и оставил его на дороге без помощи, «трудно даже назвать человеком в полном смысле слова».