Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Сбившего ребенка в Новосибирской области депутата отстранили от работы

0
Фото: ideputat.er.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд отстранил от должности депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, сбившего ребенка. Об этом 9 ноября сообщила прокуратура Новосибирской области.

Тихо, лихо: что изменит принятие законопроекта против водителей-экстремалов
Позволит ли риск уголовного наказания усмирить автоблогеров и мажоров

«По требованию Татарской межрайонной прокуратуры от должности депутата совета депутатов отстранен фигурант ДТП, в результате которого пострадал малолетний ребенок. Суд в среду рассмотрел ходатайство следователя и, выслушав заключение прокуратуры, принял решение о его удовлетворении и отстранении указанного лица от должности депутата», — сообщили в ведомстве.

Мера пресечения в виде запрета определенных действий и о временном отстранении от должности выбрана в связи с возбуждением уголовного дела по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».

30 октября Мамонтов сбил маленького ребенка, а затем скрылся с места происшествия, не оказав ему помощи. Врачи оценили состояние пострадавшего мальчика как стабильно тяжелое. Некоторое время он находился в реанимации Татарской центральной районной больницы. Позднее его доставили в ОКБ в Новосибирске вертолетом санавиации.

Как рассказала «Известиям» мама шестилетнего Руслана Черномурая, ребенок выбежал на улицу, чтобы найти сбежавшую из дома кошку, а вернулся в крови. Буквально через полторы минуты приехала скорая помощь, и ребенка доставили в больницу.

Депутата уже признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем места ДТП».

31 октября руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Юлия Швец сообщила о том, что Мамонтова исключат из партии. Она считает, что того, кто сбил ребенка и оставил его на дороге без помощи, «трудно даже назвать человеком в полном смысле слова».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022