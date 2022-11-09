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«Тинькофф Инвестиции» и Московская биржа объявили о запуске торгов опционами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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«Тинькофф Инвестиции» совместно с Московской биржей запустили торги премиальными опционами на акции. Это принципиально новый инструмент для розничных инвесторов на российском рынке, заявил директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко.

«Опционы на акции широко распространены за рубежом. На нашем рынке сложилась иная ситуация. С момента становления срочного рынка в России его инструментами пользуются преимущественно трейдеры», — отметил Панченко. Он пояснил, что в отличие от классических инвестиционных инструментов доходность опционов может быть кратно больше. «К примеру, рост базового актива даже на 10% может принести покупателю опциона 100% и более прибыли. В то же время риск ограничен: инвестор всегда знает точный размер возможных убытков», — добавил директор «Тинькофф Инвестиций».

Опционы — это контракты, которые дают право купить или продать актив в определенный момент по заранее обозначенной цене. При этом инвестор единоразово оплачивает премию (цену опциона) и не несет дополнительных расходов в будущем. Величина премии зависит от спроса на опцион, а также от текущей стоимости базового актива — самой бумаги.

Опцион можно продать в любое время, зафиксировав доход, а можно дождаться его исполнения — тогда инвестор может получить разницу между актуальной стоимостью актива и ценой исполнения опциона (ценой страйка).

Опционы торгуются на срочном рынке Московской биржи и доступны всем категориям инвесторов: квалифицированным — по умолчанию и неквалифицированным — после прохождения тестирования. Приобрести их можно, в частности, в обновленной версии мобильного приложения «Тинькофф Инвестиций». При этом для подбора опционов и расчета доходности предлагается воспользоваться специальными сервисами от «Тинькофф Инвестиций».

В настоящее время инвесторам доступны опционы на акции 20 наиболее ликвидных российских компаний. В дальнейшем список планируется расширить.

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