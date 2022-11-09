Эколог назвал нереалистичным прогноз о гибели человечества к 2050 году

Сценарий, при котором цивилизованная жизнь перестанет существовать в период с 2040 по 2050 год, является нереалистичным: сокращение численности населения будет долгим и мучительным. Об этом «Известиям» 9 ноября рассказал эксперт общественного совета при Министерстве природных ресурсов, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

Так он прокомментировал прогноз суперкомпьютера World One, согласно которому человечество может погибнуть уже к 2050 году.

«Этой новости уже 49 лет. Сокращение численности человечества из-за загрязнения окружающей среды и уменьшения производства продовольствия спрогнозировано в докладе Римскому клубу, так называемом «Пределы роста», изданном в 1973 году. В конце XX века была сделана модель «Пределы роста. 30 лет спустя». Она не только подтвердила пессимистический прогноз, но показала, что экологический и продовольственный кризис могли наступить еще раньше, в 30-е годы XXI века», — отметил Шкрадюк.

По его словам, с тех пор человечество продолжает идти по пессимистическому сценарию, а экологической проблематике уделяется недостаточно внимания для выживания людей.

«Однако то, что цивилизованная жизнь перестанет существовать за 10 лет, с 2040-го по 2050 год, — нереалистично. Сценарий сокращения численности населения будет долгим и мучительным. Недоедание и воздействие отравленной природы — это не то, что мы привыкли видеть в апокалиптических фильмах. Будут очень жестокие конфликты из-за еды и чистой воды. Они будут долгими и продолжаться поколениями, пока выжившие потомки не спохватятся», — резюмировал эколог.

Соответствующий прогноз суперкомпьютера World One, разработанного в 1973 году специально для отслеживания закономерностей цивилизации, был опубликован 6 ноября. Согласно этим данным, если не предпринять мер, в период между 2040 и 2050 годами загрязнение окружающей среды станет настолько сильным и токсичным, что оно начнет убивать людей, а это приведет к снижению популяции планеты до уровня ниже 1900 года.

World One учитывает множество факторов — общемировую динамику рождаемости, уровень загрязнения окружающей среды и другие. Отмечается, что ранее машина уже выдавала точные прогнозы, например снижение доступности природных ресурсов и важнейших минералов.