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Эколог назвал нереалистичным прогноз о гибели человечества к 2050 году

Эколог Шкрадюк назвал нереалистичным прогноз суперкомпьютера World One о гибели человечества к 2050 году
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Po3 Riley Perkofski/Us Coast
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Сценарий, при котором цивилизованная жизнь перестанет существовать в период с 2040 по 2050 год, является нереалистичным: сокращение численности населения будет долгим и мучительным. Об этом «Известиям» 9 ноября рассказал эксперт общественного совета при Министерстве природных ресурсов, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

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Так он прокомментировал прогноз суперкомпьютера World One, согласно которому человечество может погибнуть уже к 2050 году.

«Этой новости уже 49 лет. Сокращение численности человечества из-за загрязнения окружающей среды и уменьшения производства продовольствия спрогнозировано в докладе Римскому клубу, так называемом «Пределы роста», изданном в 1973 году. В конце XX века была сделана модель «Пределы роста. 30 лет спустя». Она не только подтвердила пессимистический прогноз, но показала, что экологический и продовольственный кризис могли наступить еще раньше, в 30-е годы XXI века», — отметил Шкрадюк.

По его словам, с тех пор человечество продолжает идти по пессимистическому сценарию, а экологической проблематике уделяется недостаточно внимания для выживания людей.

«Однако то, что цивилизованная жизнь перестанет существовать за 10 лет, с 2040-го по 2050 год, — нереалистично. Сценарий сокращения численности населения будет долгим и мучительным. Недоедание и воздействие отравленной природы — это не то, что мы привыкли видеть в апокалиптических фильмах. Будут очень жестокие конфликты из-за еды и чистой воды. Они будут долгими и продолжаться поколениями, пока выжившие потомки не спохватятся», — резюмировал эколог.

Соответствующий прогноз суперкомпьютера World One, разработанного в 1973 году специально для отслеживания закономерностей цивилизации, был опубликован 6 ноября. Согласно этим данным, если не предпринять мер, в период между 2040 и 2050 годами загрязнение окружающей среды станет настолько сильным и токсичным, что оно начнет убивать людей, а это приведет к снижению популяции планеты до уровня ниже 1900 года.

World One учитывает множество факторов — общемировую динамику рождаемости, уровень загрязнения окружающей среды и другие. Отмечается, что ранее машина уже выдавала точные прогнозы, например снижение доступности природных ресурсов и важнейших минералов.

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