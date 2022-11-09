В Госдуме рассмотрят конструктивные предложения от избранных конгрессменов США

Государственная дума рассмотрит конструктивные предложения, которые поступят от избранных в США членов конгресса. Об этом 9 ноября заявил член депутатской группы Госдумы по связям с американским парламентом Евгений Попов.

«Мы открыты к контактам. Как по двусторонней повестке, так и по другим вопросам, включая украинский кризис. Однако американская сторона до сих пор не выказывала намерений разбить русофобскую скорлупу и перейти от бессмысленных обвинений к диалогу. Едва ли ситуация изменится и сейчас. Однако если конструктивные предложения поступят, депутаты их внимательно рассмотрят. Принуждать к диалогу не станем», — сказал он «РИА Новости».

Выборы в конгресс США завершились 8 ноября, в настоящее время идет подсчет голосов. Жители страны переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Телеканал NBC по итогам предварительных подсчетов сообщил, что Республиканская партия лидирует с 220 мандатами на выборах в палату представителей США. Демократической партии могут достаться 215 кресел. Журналисты допускают, что результаты в десяти избирательных округах еще могут измениться.

9 ноября лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что контроль над палатой переходит к Республиканской партии.

По мнению экспертов, отношения России и США не изменятся в случае победы республиканцев. В частности, по словам председателя совета фонда развития и поддержки «Валдая» Андрея Быстрицкого, если отношение США к России и изменится, то только в силу каких-то объективных причин, процессов размышления, развития ситуации на Украине и вообще в мире.

8 ноября президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса. В то же время он напомнил, что глава государства наделен правом подписания вето на решения обеих палат.