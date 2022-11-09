Жителей Челябинской области предупредили о метелях

Метели и гололедица ожидаются в Челябинской области в ближайшие два дня. Также синоптики прогнозируют значительное усиление ветра.

По данным регионального Гидрометцентра, снег ожидается 10 и 11 ноября. Порывы ветра до 15 м/с приведут к образованию гололедицы на проезжей части. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Дневные температуры будут относительно высокими — до +6 градусов, при этом по ночам на Южном Урале вероятны заморозки до –4 градусов. Температурные качели сохранятся до 12 ноября.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали продолжительный снегопад на территории Омской области. Температура воздуха опустится до –5 градусов.