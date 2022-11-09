Лекторы общества «Знание» работают почти во всех центрах боевого слаживания. Об этом 9 ноября заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, преподаватели еще с марта начали посещать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области.

«У нас лекторы общества «Знание» работают сегодня совместно с Минобороны практически во всех центрах обучения и боевого слаживания, где проходят обучение ребята, выполняющие свой гражданский долг по защите нашей родины», — сказал Кириенко на заседании почетного жюри просветительской премии «Знание».

Первый замруководителя администрации президента РФ также добавил, что лекторы общества работают и в центрах установления боеготовности.

Российское общество «Знание» — это некоммерческая организация, которая формирует интеллектуальный контент и проводит бесплатные лекции.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем Вооруженных сил Украины.

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