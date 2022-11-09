Четыре вагона сошли с рельсов в Башкортостане

Четыре вагона, груженных щебнем, сошли с рельсов на подъездном пути Сагалыкского диоритового карьера в Башкортостане. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги.

Инцидент произошел утром 9 ноября на путях, примыкающих к станции Шартымка. Данные пути не относятся к инфраструктуре РЖД. Сход вагонов не повлиял на движение поездов через станцию.

В конце сентября в Мурманской области возбудили уголовное дело по факту схода вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург. Инцидент произошел на перегоне между станциями Куна и Ягельный Бор. Никто в результате происшествия не пострадал.