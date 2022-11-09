В Дагестане один человек погиб и трое пострадали из-за утечки газа в доме

Взрыв газа произошел в частном жилом доме в селе Оружба Магарамкентского района Дагестана, несколько человек пострадали. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе администрации района.

«В результате взрыва пострадала семья: мать и четверо детей. После госпитализации от полученных ожогов мать скончалась, трое детей перевели в медицинские учреждения Махачкалы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в доме также находился еще один ребенок, однако он не пострадал. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать утечка газа.

11 октября в городе Маркс Саратовской области угарным газом отравились двое несовершеннолетних в возрасте семи и 17 лет. Их госпитализировали, а Следственный комитет организовал проверку.