Выбросившую дочку из окна москвичку отвезли на допрос

Москвичку, выкинувшая дочку из окна, везут на допрос. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

«Женщина, подозреваемая в убийстве своей малолетней дочери, выписана из медицинского учреждения, и в настоящее время доставляется в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Днем ранее стало известно, что мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве. От полученных травм девочка позже скончалась в больнице.

Мать также отвезли в больницу, причиной госпитализации стало отравление. Как сообщили в СК, в момент произошедшего в квартире был включен газ. Не исключено, что женщина пыталась свести счеты с жизнью.

В отношении 26-летней москвички возбуждено головное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего ребенка».