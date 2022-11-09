Участки трассы Кола — Мурмаши отремонтировали в Мурманской области

В Мурманской области завершили ремонт нескольких участков трассы Кола — Мурмаши. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Работы велись на отрезке с 0-го по 14-й км дороги, общая протяженность отремонтированных участков составила 6 км. Рабочие уложили новое дорожное полотно, восстановили профили обочин, нанесли разметку краской со световозвращающими частицами.

Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет ИА «Би-порт».

В 2023 году ремонт трассы планируют продолжить на отрезке с 4-го по 18-й км. Общая протяженность участков, которые должны привести в порядок, составляет 4,5 км.

В октябре сообщалось, что в Мурманской области планируют реконструировать подъезд к городу Североморску. Проектные работы должны были начаться 31 октября. В октябре-декабре 2023-го проект уже должен пройти госэкспертизу.