Суд арестовал экс-замначальника службы экономической безопасности УСБ ФСБ

Басманный суд Москвы арестовал бывшего замначальника службы экономической безопасности УСБ ФСБ России Сергея Беспалова до 10 декабря. Об этом 9 ноября рассказали «Известиям» в пресс-службе суда.

Беспалова обвиняют по ч. 4. ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее, 6 октября, Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Михаила Привалихина по делу о получении взятки. Он был задержан в Красноярске с поличным при получении 1,5 млн рублей. В следственных мероприятиях участвовали сотрудники ФСБ.

До этого, 13 сентября, ФСБ задержала с поличным при получении взятки в особо крупном размере начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Центральной оперативной таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы Сергея Бычкова. Он заключен под стражу до 22 ноября решением Пресненского суда Москвы.