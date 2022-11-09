Продолжительный снегопад прогнозируют в Омской области

Синоптики прогнозируют продолжительный снегопад на территории Омской области. Значительное количество осадков выпадет 10 и 11 ноября.

По данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха в ближайшую ночь опустится до –5 градусов. В дневные часы ожидается –2…+3 градуса. Скорость ветра составит до 13 м/с, сообщает ИА «Омскрегион».

В ночь на 11 ноября ожидаются заморозки до –4 градусов. В дневные часы максимальная температура составит +3 градуса. Ветер ослабнет до 9 м/с.

В течение двух дней ожидаются снегопады. На дорогах образуется гололедица.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали установление снежного покрова в Алтайском крае до 13 ноября.