Почти 3,5 тыс. квартир построили в Псковской области с начала года

На территории Псковской области с начала года построили почти 3,5 тыс. квартир. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

С января по сентябрь 2022 года в регионе поставлено на учет 3499 квартир. Речь идет о жилье в многоквартирных домах и домах, построенных населением.

Общая площадь возведенного жилья составляет 290,9 тыс. кв. м.

2 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ввод жилья в России по итогам 2022 года может достичь 93–95 млн кв. м. По его словам, в таком случае это станет новым рекордом со времен СССР.

При этом 19 октября заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов отметил, что застройщики в России за девять месяцев 2022 года запустили в стройку 30 млн кв. м многоквартирного жилья.