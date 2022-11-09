Погибшего в зоне СВО протоиерея Васильева призвали причислить к лику святых

Политолог Александр Асафов призвал синодальную комиссию по канонизации рассмотреть возможность причисления к лику святых настоятеля патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Михаила Васильева, погибшего в ходе спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.

«Возможно, благочестивая жизнь протоиерея Михаила Васильева — кровного отца шестерых детей и духовного отца сотен наших воинов — и его смерть на поле боя послужат поводом для того, чтобы Синодальная комиссия по канонизации рассмотрела возможность причисления отца Михаила к лику святых», — написал Асафов 9 ноября в своем Telegram-канале.

Накануне, 8 ноября, президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ посмертно Михаилу Васильеву.

О гибели настоятеля патриаршего подворья при штабе РВСН, советника председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерея Михаила Васильева сообщалось 6 ноября.

Как священник Васильев участвовал в командировках в горячие точки и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. Он был награжден орденом Мужества, орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Отпевание протоиерея прошло 9 ноября в храме Христа Спасителя в Москве.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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