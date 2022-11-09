В онлайн-магазине АвтоВАЗа появились внедорожники Lada Niva

Семейство Lada Niva появилось на онлайн-витрине новых автомобилей АвтоВАЗа, имеющихся в наличии у официальных дилеров. Об этом 9 ноября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

По состоянию на 9 ноября, три тольяттинских дилера предлагали по одной машине внедорожного семейства АвтоВАЗа: Lada Niva Legend за 838,5 тыс. рублей и две Lada Niva Travel за 998,9 тыс. рублей и 1 071 526 рублей соответственно.

Последняя модель укомплектована набором дополнительного оборудования, состоящего из защиты порогов, дефлекторов дверей, комплекта амортизационных стоек крышки капота, охранно-телематической системы, заднего парктроника, ковров салона и багажника.

По сообщению группы, помимо Lada Niva в онлайн-магазине предприятия увеличилось количество предложений по семейству Lada Granta. На вышеуказанную дату у тольяттинских дилеров марки можно было приобрести более 40 седанов, лифтбеков и универсалов Granta.

1 ноября пресс-служба бренда Lada сообщила, что завод запустил онлайн-витрину новых автомобилей, которые находятся в наличии у дилеров на территории России. Все доступные предложения находятся на официальном сайте lada.ru, раздел «Покупателям/Автомобили в наличии» или на сайтах официальных дилеров Lada. Процесс бронирования не требует внесения предоплаты и наличия одобренного кредитного предложения.