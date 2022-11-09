Инвесторы из Дубая могут приобрести «Ливерпуль» за £4,3 млрд

Инвестиционная компания Dubai International Capital (DIC) из ОАЭ может приобрести английский футбольный клуб «Ливерпуль» за £4,3 млрд. Об этом 8 ноября сообщает издание Mirror.

В настоящий момент компания входит в число первых претендентов на покупку. В 2007 году DIC уже пыталась приобрести «Ливерпуль» за £312 млн, однако тогда сделка не состоялась.

Ранее владелец клуба — компания Fenway Sports Group из США — выставил футбольный клуб на продажу. Отмечалось, что для будущего покупателя готова полная презентация команды.

«В мае этого года Forbes оценил «Ливерпуль» более чем в £3,5 млрд, что почти в 12 раз превышает сумму, за которую FSG приобрела клуб в 2010 году», — сообщает «Спорт-Экспресс».

В начале июля клуб подписал контракт с самым высокооплачиваемым игроком в своей истории. Им стал форвард команды Мохамед Салах.

В мае «Ливерпуль» в восьмой раз выиграл Кубок Англии по футболу, обыграв лондонский «Челси».