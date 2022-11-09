Администрацию обязали ликвидировать свалку в Нижегородской области

Суд обязал мэрию Володарска (Нижегородская область) ликвидировать свалку, которая была отравлена промышленными отходами. Ущерб от скопления мусора оценивается более чем в 1,6 млн рублей.

Свалка площадью 442 кв. м была обнаружена два года назад. Специалисты насчитали на участке порядка 70 бочек объемом 200 л, а также канистры с неизвестной жидкостью, бутылки и деревянные ящики. Часть емкостей оказалась открыта, содержимое вылилось на землю. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В ходе экспертизы установлено, что отходы относятся к I, III и IV классам опасности. Мусор вывезен с территории.

Администрацию муниципалитета оштрафовали на 40 тыс. рублей. Кроме того, ущерб почве оценили более чем в 1,6 млн рублей. Суд принял решение о целесообразности возмещения ущерба через рекультивацию участка.