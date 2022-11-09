Два человека пострадали в ДТП с грузовиками в Псковской области

В Опочецком районе Псковской области в результате массового ДТП с участием грузовиков пострадали два человека. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла 8 ноября на 414-м км трассы Санкт-Петербург — Невель. По предварительным данным, водитель грузовика Scania не выбрал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди «КамАЗ» с полуприцепом, который поворачивал налево.

После этого большегрузы столкнулись с легковой Skoda Rapid. Легковушка в этот момент остановилась на второстепенной дороге для выезда на главную.

В результате машины получили повреждения. Пострадали водитель и пассажир Skoda, но госпитализированы они не были.

Вечером того же дня в Волгограде фура влетела в иномарку с подростками. 58-летний водитель Scania при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Kia Rio под управлением 17-летнего водителя. Несовершеннолетний скончался на месте.