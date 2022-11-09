В Волгограде фура влетела в иномарку с подростками. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Авария произошла вечером 8 ноября. По данным ведомства, 58-летний водитель Scania при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Kia Rio под управлением 17-летнего водителя, не имеющего водительского удостоверения.

В результате ДТП водитель Kia скончался на месте. Также два подростка пострадали, они госпитализированы.

«Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании водителю грузового автомобиля меры пресечения», — говорится в сообщении.

8 ноября в Татарском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса. Установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате погибла семилетняя девочка, еще пять человек пострадали.