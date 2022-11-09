Теракт предотвратили в Бердянске Запорожской области
Представитель российских спецслужб в среду, 9 ноября, сообщил журналистам, что в Бердянске Запорожской области был предотвращен теракт.
«Оперативники задержали и допросили националистов, планировавших уничтожить трансформаторную подстанцию», — сказал он.
Отмечается, что эта подстанция обеспечивает электричеством большую часть Бердянска и местные больницы.
О том, что сотрудники российских спецслужб пресекли террористический акт на подстанции в Бердянске, ранее в этот день также заявлял корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. Он сообщил, что эту цель выбрало главное управление разведки Украины. За успешное выполнение задания исполнителям обещали выплатить по $1000.
Отмечается, что оперативники наблюдали за деятельностью националистов в течение долгого времени и произвели арест уже на финальной стадии подготовки.
2 ноября в Крыму задержали агента СБУ, планировавшего диверсию на линии электропередачи. У него были изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор в одном из районов полуострова.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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