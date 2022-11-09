Больница в Омске объявила торги на авиаперевозку тяжелобольных пациентов
Омская областная больница «На Березовой» начала поиск авиаперевозчика, который займется перевозкой тяжелобольных пациентов. Начальная стоимость контракта составляет 32,7 млн рублей.
Каждый летный час оценивается более чем в 310 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Город55». Вертолет будет базироваться в Омске.
Транспортное средство должно быть выпущено не ранее 2014 года. Вертолет необходимо оборудовать медицинским модулем. В частности, требуются дефибриллятор-монитор, электрокардиограф и редуктор-ингалятор. Вместимость транспорта составляет не менее восьми медиков и не менее двух пациентов.
Контракт будет заключен до конца июня 2023 года.