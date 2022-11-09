Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости

«Король российской эстрады» Филипп Киркоров не сдает позиций и продолжает удивлять поклонников не только душевными песнями и эпатажными нарядами, но и необычными, порой скандальными поступками. Сейчас артист находится с гастролями в Казахстане, и за последние несколько дней он несколько раз привлек к себе внимание СМИ и общественности. Последние новости о провокационных выходках певца — в материале «Известий».

Киркоров ударил человека букетом: последние новости

Во время одного из концертов тура по Казахстану «король эстрады» спустился со сцены с букетом роз и нанес два хлестких удара мужчине, сидевшему в первом ряду партера.

Позднее представитель певца Екатерина Успенская объяснила причину эмоционального поступка артиста. По ее словам, таким образом исполнитель заступился за фанатов, которых не подпускали к сцене. Она уточнила, что пострадавшим был член команды Киркорова и таким образом певец выразил недовольство.

Выход Киркорова на сцену без штанов: последние новости

На концерте в Алма-Ате 7 ноября артист предстал перед зрителями в полуголом виде — без нижней части костюма. Киркоров был одет лишь в в полупрозрачные легинсы с узором татуировок, под которыми проглядывалось нижнее белье. Сверху на нем были желтая жилетка и шляпа. Во время номера певец периодически пытался прикрыться.

Публика отреагировала неоднозначно. Выступление певца стало поводом для шуток и критики. Причем возмутились и многие известные личности.

Актер Станислав Садальский в своем личном блоге, комментируя выход Киркорова, сравнил артиста с «тощим петухом», процитировав пьесу Николая Гоголя «Женитьба».

«Ну что у вас за фигура, между нами будь сказано? Нога петушья… Тощая фигура и жилистая, как нога у петуха», — написал Садальский.

Сам Киркоров вскоре объяснил свой неполный наряд. По его словам, в неловкое положение его поставила собственная команда, спрятав шорты за несколько минут до выступления, сообщает 5-tv.ru.

Певец пригрозил хулиганам «ответочкой» и подчеркнул, что шоу должно было продолжаться, несмотря ни на что.

Киркоров оскорбил Наргиз: последние новости

До Казахстана Киркоров гастролировал в Киргизии и Узбекистане. 1 ноября артист выступал в Ташкенте — родном городе певицы Наргиз Закировой. Незадолго до концерта исполнительница выразила возмущение, выложив в соцсети афишу Киркорова с подписью: «Понаехали».

Певец не оставил выпад без ответа. В ходе концерта в столице республики он выступил с обращением к зрителям.

«Перед тем, перед кем вчера она пресмыкалась и унижалась, просила и умоляла приехать в Россию, она сейчас может позволить себе такую бестактность. Думаю, что ни один из вас не поддержит то, что она позволила себе в отношении русских коллег. Кусок грязи можно кинуть в спину, но эта грязь не долетит. Она останется на ее грязных руках», — сказал Киркоров.

Кроме того, он публично прошелся по внешности Наргиз, не стесняясь в выражениях.

«Как бы она ни старалась, ничего у нее не получится. Как бы ни стриглась, дреды накладывала… Ничего у нее не выйдет, жаль девчушку. Хотя чего там жалеть? Она удивляется, почему не стала звездой. А ты рожу свою в зеркало видела? Себя видела, уродина?» — добавил певец.

В защиту Наргиз выступила светская львица Виктория Боня. Она обвинила певца в отсутствии мужества и отметила, что в других странах публика вряд ли приняла бы такой поступок. По мнению телеведущей, в США подобный концерт стал бы последним.

«Назвать женщину уродиной на сцене, когда в зале сидят женщины и дети. <...> Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого! Видимо, ничего мужского уже там не осталось», — написала модель в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Киркоров отреагировал незамедлительно, оскорбив уже саму Боню.

«Еще одно ****** возомнило себя кем-то и к своему нулю решило приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи! Уж сколько их упало в эту бездну… Ничего нового», — написал певец.

Более того, исполнитель написал светской львице в личные сообщения, не гнушаясь матерных слов и угроз. Киркоров посоветовал Боне «держаться», так как скоро ей «прилетит». В ответ знаменитость обнародовала переписку.

Киркоров оскорбил журналистку: последние новости

На грубость со стороны Киркорова также нарвалась журналистка «Известий». 30 октября артист давал интервью представителям СМИ на мероприятии в честь юбилея Большого концертного зала «Октябрьский». Корреспондент задала звезде вопрос о сувенирах из разных городов. Она уточнила, спрашивает ли артист разрешения, прежде чем забрать меню из ресторана, и столкнулась с негодованием певца. Он раздраженно сказал: «Пошла ты в ж***», после чего удалился. Видеоролик распространили СМИ и соцсети.

Однако Успенская на следующий день уточнила, что фраза была вырвана из контекста, который на самом деле был шуточным. Она заверила, что журналистка не была обижена репликой Киркорова.