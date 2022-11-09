На объекте инфраструктуры в ЛНР обезвредили взрывное устройство

На одном из критически важных объектов инфраструктуры в Новоайдаре в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в Центре общественных связей МВД республики.

«С места происшествия изъято взрывчатое вещество иностранного производства», — сказали в ведомстве «РИА Новости».

Как сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские силовики пытались устроить взрыв на газопроводе в поселке Новоайдар. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают заниматься терроризмом.

«Вчера в дежурную часть МВД поступило сообщение, что в Новоайдаре по улице Пролетарской обнаружен неизвестный пакет. Когда его обследовали, там было обнаружено самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено», — заявил он в эфире Первого канала.

3 ноября взрывное устройство обнаружили на железнодорожной станции в Херсонской области. Оно находилось под рельсовым полотном. Устройство обезвредили саперы Росгвардии.

До этого, 25 октября, силовики ЛНР обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами, предназначенный для проведения терактов диверсантами.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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