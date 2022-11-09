Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Сюжет:

На объекте инфраструктуры в ЛНР обезвредили взрывное устройство

МВД ЛНР: на критически важном объекте инфраструктуры в Новоайдаре обезврежено взрывное устройство
0
Фото: МВД ЛНР
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На одном из критически важных объектов инфраструктуры в Новоайдаре в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в Центре общественных связей МВД республики.

«При каждом попадании снаряда город вздрагивает»
«Известия» побывали в Новой Каховке и выяснили, как держится под обстрелами ГЭС

«С места происшествия изъято взрывчатое вещество иностранного производства», — сказали в ведомстве «РИА Новости».

Как сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, украинские силовики пытались устроить взрыв на газопроводе в поселке Новоайдар. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают заниматься терроризмом.

«Вчера в дежурную часть МВД поступило сообщение, что в Новоайдаре по улице Пролетарской обнаружен неизвестный пакет. Когда его обследовали, там было обнаружено самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено», — заявил он в эфире Первого канала.

3 ноября взрывное устройство обнаружили на железнодорожной станции в Херсонской области. Оно находилось под рельсовым полотном. Устройство обезвредили саперы Росгвардии.

До этого, 25 октября, силовики ЛНР обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами, предназначенный для проведения терактов диверсантами.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022