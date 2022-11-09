В КНР осудили национализацию Украиной предприятия «Мотор Сич»

Читатели китайского портала «Гуаньча» возмутились решением Киева о национализации предприятия «Мотор Сич», отметив его незаконность. Об этом свидетельствуют множество комментариев, оставленных под соответствующей статьей на сайте.

Как заметили пользователи, «Мотор Сич» является китайским активом, поэтому его приобретение другим государством незаконно.

«Чьей бы компанией ни стала «Мотор Сич», китайской компании должны вернуть долг в размере $4,5 млрд!» — написал один из пользователей.

«Можете национализировать свое, а если это не ваше, то сначала решите все проблемы, прежде чем что-то национализировать, иначе я поддерживаю национализацию Украины Россией», — возмутился другой.

«Американцы платят налоги. Конгресс США выделяет средства на помощь Украине. Украина продает стратегические компании по низким ценам частным американским компаниям, связанным с конгрессом США. Украина забирает эти компании по высоким ценам. Идеально», — написал еще один комментатор.

«Если Украина собирается национализировать «Мотор Сич», то у меня есть основания быть более благосклонным к тому, чтобы его национализировала Россия», — заметил другой читатель.

7 ноября украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что власти страны решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих украинским олигархам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».

9 ноября китайские инвесторы «Мотор Cич» выступили против насильственной национализации активов компании украинскими властями. Действия Киева в обращении названы разграблением законных прав и интересов китайских инвесторов.

23 октября украинские силовики задержали директора завода «Мотор Cич», Героя Украины Вячеслава Богуслаева и главу департамента предприятия, которых подозревают в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По данным СБУ, задержанные якобы сотрудничали с «Ростехом» и через третьи страны наладили поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию.

О задержании Богуслаева также сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, дома у 83-летнего директора завода проходили обыски. Теперь подозреваемому грозит пожизненное заключение.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. После обретения Украиной независимости на предприятии сохранялись советские производственные цепочки, поэтому главным покупателем продукции завода была Россия. Однако в 2014 году после введенного Киевом одностороннего эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию «Мотор Сич» потерял крупнейший рынок сбыта и оказался в кризисе.