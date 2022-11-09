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Эрдоган хотел бы обсудить с Путиным на G20 поставки зерна в нуждающиеся страны

Минсельхоз Турции: Эрдоган хочет обсудить с Путиным поставки российского зерна в нуждающиеся страны в рамках саммита G20
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Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита G20 поставки российского зерна в нуждающиеся страны. Об этом в среду, 9 ноября, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

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«Наш президент готов встретиться с Путиным на саммите G20, чтобы обсудить с ним вопрос поставки продовольствия и удобрения из России», — сказал он в интервью телеканалу Ahaber.

4 ноября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. Он отметил также, что попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке, являются позором. Кроме того, турецкий президент сообщил о намерениях поднять вопрос о поставках продовольствия в страны Африки на предстоящем саммите G20 на Бали.

Съезд лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение об участии Путина в саммите G20 в Индонезии будет принято до конца этой недели.

О том, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, 2 ноября сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Продовольственная сделка была заключена в июле в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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