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Omoda анонсировала появление в России нового электрокара

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Фото: Omoda
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Китайский бренд Omoda намерен привезти в Россию новую модель электрокара во второй половине 2023 года. Об этом 9 ноября сообщил портал Autonews.

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Китайский бренд Omoda (компания входит в Chery) планирует привезти в РФ машину с электрической силовой установкой. Какой она будет по типу кузова — кроссовер или седан, в компании пока не уточнили.

Представители марки напомнили, что модельный ряд Omoda в России будет включать в себя три машины: кроссовер C5, который уже дебютировал на отечественном рынке осенью 2022 года, а также еще один внедорожник и седан. Как пояснили в компании, автомобили марки Omoda на российском рынке «займут позиции в сегменте high middle».

По сообщению представителей бренда, в технические требования для дилерских центров марки Omoda уже включены некоторые пункты, которые касаются нюансов обслуживания электромобилей.

У Chery в России на данный момент есть два суббренда — Omoda и Exeed. Последний предлагает на отечественном рынке премиальные модели.

28 октября китайская Chery представила для домашнего рынка электромобиль Chery QQ Wujie Pro, машина относится к новому суббренду QQ, который будет специализироваться на выпуске компактных городских электромобилей. Максимальная скорость электромобиля составляет 125 км/ч, а запас хода на одной зарядке позволяет преодолеть путь в 408 км. Стоимость электрокара — 79 900 юаней (около 677 тыс. рублей).

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