ФСБ показала кадры задержания полковника ГУР Украины Штыбликова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала запись вынесения приговора и оперативную съемку задержания полковника Главного управления разведки (ГУР) Украины Дмитрия Штыбликова.

На видео показано, как четыре оперативника службы безопасности сбивают его с ног, заламывают руки, надевают наручники и заталкивают в микроавтобус.

Среди изъятых у него документов были украинский паспорт, бейдж участника международной конференции по безопасности в Черноморском регионе под эгидой фонда Конрада Аденауэра от 2011 года, визитка Дмитрия Яроша из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), диплом об окончании Института военной разведки Национальной академии обороны Украины в 2001 году.

Кроме того, обнаружены благодарность от Академии обороны Великобритании, бланки с печатями украинской войсковой части А0235, нашивка Военно-морских сил Украины, погоны полковника и кобура.

Штыбликов, который оказался самым высокопоставленным украинским разведчиком-нелегалом, разоблаченном в России, получил 19,5 года колонии строгого режима. В указанный срок входит и наказание, назначенное ему в 2017 году в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах инфраструктуры Крыма и Черноморского флота (ЧФ).

В 2014 году после вхождения Крыма в состав Российской Федерации Штыбликов по заданию разведки Украины остался на полуострове и получил гражданство России.

Устроившись в одну из воинских частей ЧФ, он предоставлял Киеву информацию о деятельности воинских частей в Крыму, что являлось гостайной.

О задержании и осуждении таких высокопоставленных украинских разведчиков ранее не сообщалось.