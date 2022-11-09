Аналитики предрекли Европе самую тяжелую зиму со времен Второй мировой войны

Европу ожидает самая сложная зима со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в отчете аналитиков Центра развития энергетики (Центр РЭ), опубликованном на сайте организации 9 ноября.

«Европу ожидает самая сложная зима со времен Второй мировой войны, однако благодаря высоким запасам в ПХГ (подземные хранилища газа. — Ред.) у государств ЕС есть шанс пройти ее без применения масштабных отключений промышленности или директивного распределения газа», — сообщили аналитики.

Однако в этом случае должно совпасть два фактора: температура должна быть в рамках климатической нормы, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) продолжаться на максимальном уровне.

«Если хотя бы один из критериев не будет соблюден, придется директивно сокращать потребление либо рисковать войти в зиму-2023/24 года с недостаточными запасами», — отмечается в отчете.

В Центре РЭ предполагают, что даже при идеальных условиях на рынке СПГ и при сохранении поставок газа из России в 2023 году заполнить ПХГ удастся не более чем на 50 млрд куб. м.

«Это означает, что для того, чтобы наполнить хранилища на 90% к 1 ноября 2023 года, европейцам необходимо завершить предстоящую зиму с запасами не менее 42–43 млрд куб. м. Таким образом, в этот отопительный сезон можно потратить из хранилищ не более 55 млрд куб. м из накопленных 98 млрд куб. м», — добавили эксперты.

В отчете Международного энергетического агентства (IEA), опубликованном в начале ноября, отмечалось, что Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023–2024 годах.

В конце октября исполнительный директор IEA Фатих Бирол заявил о беспрецедентном энергетическом кризисе в мире. Он указал на то, что в связи с происходящими в мире событиями европейские страны столкнулись с перебоями в поставках энергоресурсов. Из-за этого предстоящая зима для них будет тяжелой, однако следующая — еще тяжелее.