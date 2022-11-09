Карантин по бешенству ввели в городе в Оренбургской области

Карантин по бешенству ввели на территории Орска (Оренбургская область). Заболевшая кошка напала на женщину в районе мусорки.

Инцидент произошел в Советском районе. По данным администрации, бездомная кошка набросилась на местную жительницу на перекрестке улиц Декабристов и Радищева. Уточняется, что женщина пыталась покормить животное.

Через несколько дней кошку нашли мертвой. В ходе экспертизы было установлено, что животное болело бешенством. Об этом пишет 56orb.ru.

В условиях карантина в городе запрещено проведение выставок животных, а также натаска собак. Также нельзя продавать животных и вывозить питомцев за пределы Советского района. Карантин будет действовать в течение трех месяцев.

В начале ноября карантин по бешенству объявили в селе Борки в Тюменской области. Местным жителям запретили любые мероприятия, связанные с перемещением животных.