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В Госдуме указали на беспрецедентное давление на российских дипломатов в США

Депутат Чепа: случаи запрета на въезд в Вашингтон российским дипломатам являются беспрецедентным давлением
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Фото: Global Look Press/imago-images
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Случаи запрета на въезд в Вашингтон российским дипломатам являются беспрецедентным давлением со стороны США. Об этом 9 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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«Это давление, потому что это не отвечает никаким договорам, соглашениям. Это нарушение дипломатических норм. Иначе как беспрецедентное давление нельзя рассматривать», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что теперь Госдеп требует от российских дипломатов за одну-две недели предупреждать о выезде из города и указывать свой точный маршрут. Даже при соблюдении этих условий можно получить отказ без объяснения причин.

Как отметил Антонов, сейчас российским дипломатам приходится работать в условиях многочисленных ограничений, которые «постоянно придумывает принимающая сторона».

В октябре заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности в случае любых дальнейших сокращений численности дипломатов посольства России в США.

В марте МИД России передал посольству США ноту со списком американских дипломатов, объявленных персонами нон грата в ответ на высылку российских сотрудников постпредства при ООН. В ведомстве предупредили американскую сторону, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

В феврале тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об обвинении российских дипломатов при ООН в шпионаже и уточнила, что они будут высланы из страны. Речь шла о 12 россиянах.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил, что Соединенные Штаты постоянно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности. Данный шаг был воспринят как грубое нарушение обязательств по соглашению о принимающей стране и очередной враждебный выпад в сторону России, отметил он.

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