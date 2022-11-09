В Госдуме указали на беспрецедентное давление на российских дипломатов в США

Случаи запрета на въезд в Вашингтон российским дипломатам являются беспрецедентным давлением со стороны США. Об этом 9 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это давление, потому что это не отвечает никаким договорам, соглашениям. Это нарушение дипломатических норм. Иначе как беспрецедентное давление нельзя рассматривать», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что теперь Госдеп требует от российских дипломатов за одну-две недели предупреждать о выезде из города и указывать свой точный маршрут. Даже при соблюдении этих условий можно получить отказ без объяснения причин.

Как отметил Антонов, сейчас российским дипломатам приходится работать в условиях многочисленных ограничений, которые «постоянно придумывает принимающая сторона».

В октябре заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности в случае любых дальнейших сокращений численности дипломатов посольства России в США.

В марте МИД России передал посольству США ноту со списком американских дипломатов, объявленных персонами нон грата в ответ на высылку российских сотрудников постпредства при ООН. В ведомстве предупредили американскую сторону, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

В феврале тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об обвинении российских дипломатов при ООН в шпионаже и уточнила, что они будут высланы из страны. Речь шла о 12 россиянах.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил, что Соединенные Штаты постоянно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности. Данный шаг был воспринят как грубое нарушение обязательств по соглашению о принимающей стране и очередной враждебный выпад в сторону России, отметил он.