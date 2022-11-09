Дженнифер Лопес рассказала подробности воссоединения с Беном Аффлеком

Отношения между певицей Дженнифер Лопес и актером Беном Аффлеком начались вновь после того, как он отправил ей электронное письмо. Об этом она рассказала 8 ноября журналу Vogue.

По словам Лопес, это произошло в начале 2021 года, когда она рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом, а Аффлек прекратил отношения с актрисой Аной де Армас. Со временем они стали общаться и ходить друг к другу в гости.

«Очевидно, что мы не пытались выйти на публику. Но я никогда не уклонялась от того факта, что я всегда чувствовала, что у нас была настоящая любовь. Мои близкие знают, что он был очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы воссоединились, эти чувства все еще были реальными», — рассказала Лопес.

Впервые Бен Аффлек и Дженнифер Лопес обручились в конце 2002 года, но прервали отношения еще до свадьбы, в 2004 году. Пара воссоединилась в 2021 году после 20-летней разлуки. За это время у актера появилось трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер, а певица родила двойню от музыканта Марка Энтони.

Пара спонтанно заключила брак 16 июля в Лас-Вегасе. Позднее, с 19 по 21 августа, Лопес и Аффлек сыграли свадьбу во второй раз, устроив торжество в поместье актера в Джорджии.

За день до начала торжество омрачило падение матери Аффлека с причала на месте проведения свадьбы, ее госпитализировали и наложили швы. Из-за инцидента предсвадебный ужин был отменен.