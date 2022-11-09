Экс-главу украинского Нацбанка Шевченко объявили в международный розыск

Экс-главу Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко, проходящего подозреваемым по уголовному делу о хищении у Укргазбанка, объявили в международный розыск. Об этом 9 ноября сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Вместе с ним разыскиваются экс-зампред Укргазбанка Денис Чернышов и заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами Елена Хмеленко. Все они проходят подозреваемыми по уголовному делу о хищении у Укргазбанка почти $5,6 млн путем подписания фиктивных договоров с физлицами и юрлицами в 2014–2019 годах.

Сам же Шевченко до того, как возглавив НБУ, был руководителем правления Укргазбанка.

Об объявлении в розыск Шевченко и еще двух должностных лиц Укргазбанка сообщалось 24 октября. Как тогда сообщили в НАБУ, их объявили в розыск в связи с тем, что, после того как в начале октября месяца им были предъявлены обвинения, они игнорировали вызовы к следователю. Также отмечалось, что одной из причин являлось и то, что правоохранительным органам неизвестно местонахождение этих лиц.

4 октября Шевченко сообщил о своей отставке с поста главы НБУ. Он указал, что это связано со здоровьем.