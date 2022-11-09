Жителей Ростовской области предупредили о резком похолодании

Температура воздуха резко опустится на территории Ростовской области в начале следующей неделе. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

9 ноября максимальная температура воздуха составит +9 градусов. 10 и 11 ноября воздух будет прогреваться до +10 градусов. Синоптики прогнозируют, что в выходные ветер усилится до 6 м/с, температура воздуха останется неизменной.

В понедельник, 14 ноября, в Ростовской области начнутся дожди. 15 ноября температура воздуха в дневные часы опустится до +2 градусов, ночью ожидается 0 градусов.

Ранее синоптики предупредили жителей Карелии о мощном снегопаде. Особенно сложная ситуация складывается в Костомукшском городском округе, а также в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском и Муезерском районах.