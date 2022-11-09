На Украине в трех областях объявлена воздушная тревога

В южной и восточной частях Украины в трех областях в среду, 9 ноября, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном ресурсе по оповещению.

Сирена на данный момент звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Вечером во вторник, 8 ноября, сообщалось об объявлении воздушной тревоги практически во всех областях Украины. Так, сирена звучала в Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской, а также Одесской и Николаевской областях.

10 октября войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как заявил российский президент Владимир Путин, это стало ответным действием на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

РФ начала специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение было принято по причине обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в связи с обстрелами со стороны военных Украины.

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