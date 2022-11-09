В Госдуме указали на опасность для США эскалации конфликта на Украине

Вашингтон понимает, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине опасна, поэтому он оказывает влияние на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом 9 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он прокомментировал статью газеты Politico о том, что Зеленский внес коррективы в условия для возобновления переговоров с РФ под влиянием США.

«Это позиция США. Они понимают, что в определенной степени они достигли своих целей, экономических целей. Дальнейшее давление на Европу может иметь отрицательный эффект и для американцев. И дальнейшая эскалация напряженности также опасна, они тоже это прекрасно понимают и взвешивают. Поэтому они меняют свою тактику, свою позицию, а Зеленскому говорят, что делать», — приводит слова Чепы «Дума ТВ» для «Известий».

7 ноября Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. Для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится», сказал политик.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик на следующий день заявил, что условия украинского президента являются фантастическими, это демагогия с размытыми формулировками.

Российская сторона неоднократно утверждала, что готова к переговорам, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне: еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с российской стороной. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров, пока Владимир Путин является президентом РФ.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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