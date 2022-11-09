Эксперт оценила вероятность более жесткого варианта глобального кризиса

Вероятность более жесткого варианта глобального кризиса оценивается выше 50%, рассказала «Известиям» 9 ноября вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.

Эксперт рассказала, что в большинстве развитых стран инфляция в последние месяцы находится на рекордных отметках за последние 40 лет. По ее словам, причинами этого стали рекордные стимулы со стороны правительств для поддержания экономик во время эпидемии коронавируса и перебои в цепочках поставок, которые были вызваны частичным или полным закрытием экономик некоторых стран. Чтобы бороться с инфляцией, центральные банки государств начали ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) (сворачивание выкупа активов с рынка, поднятие процентных ставок), добавила она.

«Пока это не принесло какого-то значимого эффекта в борьбе с инфляцией. Обычно поднятие ставок дает эффект спустя некоторое время (в рамках полугода). Даже если замедление и произойдет, вряд ли инфляция достигнет цели ФРС (Федеральной резервной системы США. — Ред.) в 2% с текущих 6,2%», — сказала она.

Веретенникова уточнила, что пока члены регулятора решительно настроены в своем стремлении бороться с инфляцией. Так, многие из членов ФРС заявили, что не против дальнейшего ужесточения монетарной политики.

«Темпы повышения ставок можно замедлить, но окончательная цифра, вероятно, будет выше 4,6%. Именно поэтому в мире все больше и больше прогнозов сводится к тому, что центральным банкам не удастся снизить инфляцию до целевого уровня и при этом избежать рецессии», — отметила эксперт.

Как она объяснила, в свою очередь рецессия повлечет за собой ухудшения на рынке труда (рост безработицы, замедление/прекращение роста заработной платы), что вызовет ощутимое снижение потребительского спроса. Это в свою очередь подорвет спрос на ресурсы (металлы, нефть, газ и др.) со стороны производителей, что может привести к значительному снижению их стоимости.

«Рост процентных ставок может оказать негативное влияние и на долговой рынок. Наибольшие опасения вызывают высокозакредитованные компании, которые привлекали заимствования под околонулевые ставки: они могут столкнуться с проблемами перекредитования и обслуживания своих долгов. Это может привести к долговому кризису. Еще одним последствием чрезмерного ужесточения ДКП может стать кризис на рынке ипотечного кредитования», — отметила она.

По словам эксперта, дальнейшее укрепление доллара приведет и к ухудшению ситуации на развивающихся рынках, которые также могут столкнуться с рецессией. Особенно в невыгодном положении, вероятно, окажутся страны с высоким уровнем государственного долга, номинированного в долларах США, считает она. Веретенникова добавила, что укрепление доллара приведет к удорожанию обслуживания заимствований, что может вылиться в череду дефолтов.

«Избежать его (более жесткого варианта глобального кризиса. — Ред.) становится всё труднее, потому как негативное влияние на мировую экономику оказывает не только рост процентных ставок, но и СВО (специальная военная операция по защите Донбасса. — Ред.), и коронавирусные ограничения в Китае, которые нарушают производственные цепочки», — заключила Веретенникова.

Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что за последние месяцы обстановка и баланс рисков для мировой экономики сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации.

Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс 31 октября рассказал журналистам, что экономику Европы ожидает рецессия, и США, вероятно, движутся в этом же направлении.

Согласно докладу Банка России, опубликованному 12 августа, регулятор в прогнозных сценариях развития событий в мировой экономике допускает глобальный финансовый и экономический кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов.