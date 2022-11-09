На Украине из-за отключения светофоров произошло более 600 ДТП за сутки

За прошедшие сутки на дорогах Украины произошло более 600 ДТП из-за отключения светофоров. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил первый замминистра МВД страны Евгений Енин.

По его словам, в результате аварий погибли семь граждан, еще 71 человек травмирован.

«Каждый раз, когда выключают свет, нужно максимально осторожно вести себя на улицах», — добавил Енин в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Отмечается, что за первые семь месяцев 2022 года в стране происходило около 190 ДТП в сутки.

В конце октября украинское интернет-издание «Странa.ua» также сообщало, что на фоне массового отключения уличного освещения с 10 по 23 октября в темное время суток на дорогах погибли 38 пешеходов, что на 25% больше по сравнению с показателем предыдущих двух недель.

Отключения электричества в стране происходят из-за массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины, которые российские войска начали наносить с 10 октября. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Ранее, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что без электричества остались свыше 4,5 млн человек. Он отметил, что наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области. По данным властей, к началу ноября в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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