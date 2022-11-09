Заммэра Сергунина рассказала об участии москвичей в волонтерстве

С начала года к волонтерскому движению столицы присоединились 170 тыс. человек, а его общая численность превысила 850 тыс. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, которая привела данные ежегодного исследования центра «Мосволонтер».

«Значительная часть тех, кто присоединился к движению, — работающие москвичи. Таких почти 39% от общего числа. Также среди неравнодушных много предпринимателей, школьников и студентов. Как показал опрос, интерес к добрым делам растет у молодежи: средний возраст участников снизился с 29 до 26 лет», — отметила Сергунина. Она добавила, что чаще волонтерской деятельностью занимаются женщины (свыше 70% опрошенных).

Согласно исследованию, 60% респондентов регулярно участвуют в волонтерских акциях и мероприятиях, 19% делают это несколько раз в год и еще 21% — один раз в несколько лет.

Опрошенные рассказали, что волонтерство дает им возможность проявить себя и помогать людям, завести новые знакомства, развить лидерские качества и организаторские навыки. При этом для большинства участников исследования важно, чтобы их работу отразили в личной книжке волонтера, которая оформляется на сайте ресурсного центра.

Ежегодно волонтеры участвуют в проведении свыше 160 городских событий различного масштаба. Большой популярностью пользуются патриотические акции. Например, в этом году почти 9 тыс. человек помогали на мероприятиях в честь Дня Победы. В рамках профильных проектов свыше 1,2 тыс. человек заботятся о животных в приютах, а более 5,5 тыс. горожан помогают организовывать различные культурные события.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.