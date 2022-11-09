Мужчина погиб в зернодробилке в Волгоградской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 50-летнего мужчины в Волгоградской области. Потерпевшего затянуло в зернодробилку.

Инцидент произошел 8 ноября в хуторе Тишанка. По данным правоохранительных органов, мужчина занимался дроблением пшеницы из собранного урожая. В какой-то момент он угодил в карданный вал зернодробилки. В результате потерпевший получил множественные переломы, ставшие смертельными. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Следователи устанавливают точные обстоятельства происшествия.

В Липецке правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели 19-летнего учащегося колледжа. Молодой рабочий находился в траншее во время прокладки канализационных труб, когда на него обвалился грунт.