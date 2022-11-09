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Путин поздравил с днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин в среду, 9 ноября, поздравил с днем рождения народную артистку СССР Александру Пахмутову. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

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Российский лидер назвал артистку безгранично талантливым, обаятельным и открытым к общению человеком.

«Сменяются эпохи и поколения, но ваша музыка всегда будет созвучна времени, пробуждать в сердцах людей самые добрые, светлые чувства», — говорится в телеграмме с поздравлением.

9 ноября артистке исполнилось 93 года.

Пахмутова — артистка СССР и автор песен, на ее счету более 400 произведений. Песни Пахмутовой исполняли такие звезды эстрады, как Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Анна Герман и многие другие. Среди наиболее популярных произведений — «Старый клен», «Надежда», «Нежность», «Трус не играет в хоккей».

В декабре 2019 года Пахмутовой и ее супругу и соавтору, поэту Николаю Добронравову вручили памятные Золотые медали Сергея Михалкова в Доме приемов МИДа.

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