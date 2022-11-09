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Chery готовит к выходу два новых электроседана

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Фото: Соцсети
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Компания Chery сообщила, что два новых электромобиля выйдут на рынок под разными суббрендами. Об этом 8 ноября пишет издание «Китайские автомобили».

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Первый электромобиль будет называться RadТen 01. Он будет включать в себя полный набор трендовых решений: светодиодная передняя оптика, потайные аэродинамические дверные ручки, а сзади — фонарь с буквенным написанием бренда, проходящий через всю кормовую часть машины.

Интерьер RadТen 01 выглядит смело и непривычно. В салоне установлен большой экран, который включает в себя цифровую приборную панель, центральный монитор и развлекательный планшет для переднего пассажира. Рулевое колесо и передние сиденья стандартные.

Машина будет оснащена электромотором, мощность которого составит 177 л.с. В качестве тяговой батареи у электрокара будет литиевый аккумулятор. Его объем пока засекречен, но заявленный запас хода должен составить более 600 км.

Другая новинка появится под суббрендом Exeed. Про премиальный электрокар с кодовым обозначением E03 точной информации пока нет. Известно только, что электрический Exeed получит совершенно новую гибридную конструкцию кузова из стали и алюминия. Также сообщается, что модель будет использовать высоковольтную платформу SiC 800 В. Батарея будет представлена новым поколением тяговых аккумуляторов CATL с запасом хода в 700 км.

8 ноября Chery представила для китайского рынка обновленную версию Tiggo 7 Plus, однако новинка выпущена без гибридной версии, которую ранее обещали в компании. На старте продаж обновленный Chery Tiggo 7 Plus будет представлен только с турбомотором мощностью 197 л.с., семиступенчатым «роботом» и передним приводом. В России пока таких версий нет, но в Китае такая связка доступна с самого начала производства второго поколения машины. Компания обещает, что будет и обещанный мощный гибрид, но точных сроков не назвала, зато на Tiggo 7 Plus начнут ставить традиционный полный привод с муфтой на задней оси.

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