Дочь главы Счетной палаты открыла в Москве филиал своей петербургской школы

В Москве открылся филиал частной петербургской школы искусств Masters. Его основательницей является Полина Бондарева, дочь председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. О событии 9 ноября пишет газета «Деловой Петербург».

Учебное учреждение располагается в районе Патриарших прудов. К обучению приглашаются как дети, так и взрослые. В стенах школы проводят курсы по истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, театра и кино, музыки и литературы.

Бондарева и раньше отмечала, что программы «востребованы в столице».

«Это будет не только школа с лекционными залами, но и филиал нашего книжного магазина, а также небольшое кафе», — рассказывала основательница.

Помимо образовательных программ и продажи книг Masters также организует выставки и конференции, а также принимает у себя коммерческие галереи, посетители которых могут приобрести произведения искусства.

В Санкт-Петербурге школа Masters открылась на Итальянской улице в 2015 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Дочь Кудрина открыла в Москве филиал своей петербургской школы».