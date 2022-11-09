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Дезертир из «Азова» признался в убийстве раненого солдата ВС РФ

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Дезертировавший украинский националист из группировки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) признался в убийстве раненого российского солдата в ходе боев в Мариуполе. Об этом стало известно 9 ноября.

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По его словам, сначала боевик по фамилии Позняков открыл огонь по двум российским военным. Затем националисты решили, что ликвидировали бойцов, однако позже дезертировавший заметил движение солдата ВС РФ и начал стрелять в него.

«Как мне показалось, человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл огонь, после чего убил», — рассказал дезертир в ходе следственного эксперимента, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее 9 ноября украинский националист «Азова» Иван Кузнецов, который также дезертировал с поля боя, рассказал и показал, как боевики использовали жилые дома с мирными гражданами в Мариуполе, занимая там позиции.

В конце октября в Следственном комитете России рассказали об установлении ряда командиров националистической группировки «Азов», причастных к преступлениям против мирного населения. Среди них, в частности, Николай Кузьменко, который в феврале–марте 2022 года руководил обстрелом Мариуполя и близлежащих населенных пунктов.

28 октября сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта «Азова» Павлюка, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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