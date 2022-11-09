ФСБ рассказала о разоблачении высокопоставленного украинского разведчика

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассказала 9 ноября о самом высокопоставленном украинском разведчике-нелегале, разоблаченном в России.

По данным спецслужбы, полковник Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) Дмитрий Штыбликов получил 19,5 года колонии строгого режима.

Этот срок включает наказание, назначенное ему в 2017 году в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах инфраструктуры Крыма и Черноморского флота (ЧФ).

В 2014 году после вхождения Крыма в состав Российской Федерации Штыбликов по заданию разведки Украины остался на полуострове и получил гражданство России.

Устроившись в одну из воинских частей ЧФ, он передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей в Крыму. Это была государственная тайна.

Отмечается, что о задержании и осуждении таких высокопоставленных украинских разведчиков ранее не сообщалось.