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В США участник лотереи выиграл более $2 млрд

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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В США неизвестный участник лотереи Powerball выиграл джекпот в размере $2,04 млрд. Об этом 8 ноября сообщает газета Los Angeles Times.

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Представители лотереи рассказали, что как минимум в одном билете, проданном в Калифорнии, совпали все цифры — 10, 33, 41, 47 и 56. Однако в Powerball не уточнили данные о победителе и о числе выигравших билетов.

Отмечается, что если выигрышных билетов окажется несколько, то джекпот разделят. По словам представителей лотереи, шанс на выигрыш призового фонда был равен одному к 292 млн.

В конце июня в Иллинойсе участник лотереи Mega Millions выиграл джекпот в размере $1,34 млрд, который стал третьим по величине в стране. Однако спустя 30 дней победитель так и не пришел за деньгами.

Второй по размеру выигрыш в истории США пришелся на билет, купленный в Бронксе. Его обладатель выиграл $1 000 002. Рекорд был установлен в октябре 2018 года, когда билет, купленный в штате Южная Каролина, принес победителю более $1,5 млрд.

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