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Дезертир из «Азова» показал занимаемые боевиками позиции в жилых домах Мариуполя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Украинский националист из запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» Иван Кузнецов, дезертировавший с поля боя, рассказал и показал «РИА Новости», как боевики использовали жилые дома с мирными гражданами в Мариуполе, занимая там позиции.

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«Дислоцировались на девятом этаже. <…> Наша позиция находилась на седьмом этаже. <…> Люди были в подвале. <…> После потеряли контроль над улицей и заняли дом чуть ниже по улице. Прошлись по этажам, проверили квартиры», — рассказал Кузнецов во время следственного эксперимента.

Помимо этого, он показал еще несколько точек, расположенных в частных домах или вблизи жилых домов, которые использовали бойцы «Азова».

Ранее, 31 октября, в Следственном комитете России рассказали об установлении ряда командиров националистической группировки «Азов», причастных к преступлениям против мирного населения. Среди них, в частности, Николай Кузьменко, который в феврале–марте 2022 года руководил обстрелом Мариуполя и близлежащих населенных пунктов.

28 октября сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта «Азова» Павлюка, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита.

18 июня в СК РФ рассказали, что установлена личность боевика «Азова», стрелявшего в мирных жителей в Мариуполе. Отмечалось, что в отношении сержанта Михаила Швеца с позывным Танос возбуждено уголовное дело.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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