Осужденный сбежал из колонии на Камчатке

На Камчатке ведутся поиски 33-летнего осужденного, который ушел из колонии и не вернулся. Он отбывал наказание — два года в колонии-поселении за кражи.

По предварительным данным, мужчина не явился на проверку к 18:00 8 ноября, сообщает ИА KamchatkaMedia.

Региональная прокуратура и сотрудники краевого СУ СКР организовали проверку в отношении охранников колонии ФКУ ИК-5.

Ранее, в августе, полиция задержала обвиняемого в многолетнем сексуальном насилии над собственной дочерью многодетного отца-маньяка Андрея Бовта. 27 июля он сбежал из здания суда в Ленинградской области в день очередного заседания по делу.