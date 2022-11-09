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ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли рейсовый автобус в Донецке, ранен водитель. Об этом в среду, 9 ноября, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

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«Последствия обстрела Киевского района. Улица Артема возле магазина «Обжора». Повреждены дома частного сектора, рейсовый автобус. Ранен водитель», — написал он в своем Telegram-канале.

Кулемзин сопроводил сообщение фотографиями с места обстрела. На кадрах видно, что автобус сильно пострадал, выбиты все окна.

Днем ранее подросток погиб в Кировском районе Донецка после обстрела со стороны украинских боевиков. В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что под огнем также оказались Киевский, Ленинский и Петровский районы города.

В тот же день из-за обстрелов в Донецке погиб мужчина 1954 года рождения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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