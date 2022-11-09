Дворы расчищают от снега после непогоды в Магадане

В Магадане после улучшения метеорологических условий начали расчищать от снега улично-дорожную сеть. Со среды, 9 ноября, во дворах многоквартирных домов управляющие компании проводят механизированную расчистку силами привлеченной спецтехники.

Директор компании «Жилсервис» Максим Малахов рассказал, что работы продолжатся до тех пор, пока все территории не будут приведены в нормативное состояние. Когда процесс ликвидации последствий циклона завершится, пока неизвестно, отметил Малахов, чьи слова приводит ИА MagadanMedia.

При этом специалисты отмечают, что скорость работ существенно зависит от количества автомобилей, стоящих во дворах. Жителей домов просят оперативно убирать транспорт, чтобы не создавать препятствий для спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге к концу недели ожидаются снегопады. Температура воздуха опустится до 0 градусов в дневные часы, по ночам вероятны заморозки.